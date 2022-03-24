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Dünya

Rusya, ABD'ye, “İstenmeyen kişi” listesini sundu

Rusya, BM'deki Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık olarak ABD'ye nota vererek “İstenmeyen kişi” listesini sundu.

IHA24 Mart 2022 Perşembe 02:21 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 02:22
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD), New York'taki BM Daimi Temsilciliği'nde çalışan 12 Rus diplomatı sınır dışı etti. ABD'nin bu kararının ardından Rusya'dan da misilleme gelerek ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden üst düzey bir diplomat çağırıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada çağırılan ABD'li diplomata nota verildiği belirtilerek, "23 Mart'ta ABD'nin Moskova'daki diplomatik misyonunun Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan üst düzey diplomatına, Washington tarafından Rusya'nın New York'taki Daimi Temsilciliği'nde görevli diplomatların sınırdışı edilmesine karşılık olarak 'istenmeyen kişi' ilan edilen ve sınır dışı edilecek olan Amerikan diplomatik çalışanlarının listesini içeren nota sunuldu" denildi.

Açıklamanın sonunda ABD'nin bu gibi düşmanca girişimlerine sert yanıt verileceği belirtildi.

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