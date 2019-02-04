Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'ye karşılık vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın ABD'nin INF Antlaşması'ndan çekilmesinden kaynaklanan askeri tehditlere askeri teknik araçlarla karşılık vereceğini söyledi.
- star.com.tr
Rus Interfax haber ajansının aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndaki (INF) yükümlülüklerini askıya alıp, anlaşmadan çekilme sürecini başlatmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Lavrov, Rusya'nın ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilmesinden kaynaklanan askeri tehditlere askeri teknik araçlarla karşılık vereceğini belirtti.
ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin yeni bir Soğuk Savaş'ın başlangıcı olmayacağını ifade eden Lavrov, "Bir Soğuk Savaş'ın gelişmesinden bahsettiğimizi sanmıyorum. Yeni bir devir başladı" ifadelerini kullandı.
ABD ile silah yarışına girmek istemediklerini belirten Lavrov, ABD ile eşit koşullarda diyolağa hazır olduklarını ve kapıların açık olduğunu söyledi.
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