Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'ye karşılık vereceğiz

Rus Interfax haber ajansının aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndaki (INF) yükümlülüklerini askıya alıp, anlaşmadan çekilme sürecini başlatmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Rusya'nın ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilmesinden kaynaklanan askeri tehditlere askeri teknik araçlarla karşılık vereceğini belirtti.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin yeni bir Soğuk Savaş'ın başlangıcı olmayacağını ifade eden Lavrov, "Bir Soğuk Savaş'ın gelişmesinden bahsettiğimizi sanmıyorum. Yeni bir devir başladı" ifadelerini kullandı.

ABD ile silah yarışına girmek istemediklerini belirten Lavrov, ABD ile eşit koşullarda diyolağa hazır olduklarını ve kapıların açık olduğunu söyledi.

“ABD İÇİN ANLAŞMADA KALMANIN BİR ANLAMI KALMADI”

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2018’de FOX News kanalına verdiği röportajda, nükleer savaş tehdidini azaltmak için Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan INF anlaşmasından, Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğini gerekçe göstererek çekileceğini açıklamıştı.

Trump’ın çekilme açıklamasından iki ay sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın anlaşmaya tam olarak uymadığı sürece ABD’nin anlaşmaya bağlılığını 60 gün içinde askıya alacağını duyurmuş, “Rusya'nın ihlalleri dolayısıyla ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Verilen 60 günlük sürenin dolması üzerine Dışişleri Bakanlığı'nda basın mensuplarının karşısına çıkan Pompeo, ABD'nin INF'den tek taraflı olarak çekildiğini ve 6 ay içinde anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin sona ereceğini açıklamıştı.