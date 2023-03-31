Rusya, ABD'yi ''güvenlik risklerinin kaynağı'' olarak belirledi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin güncellenen Dış Politika Konsepti'ni onayladı.

Rusya'nın başka ülkelerle ilişkilerin kurulması konusundaki adımların açıklandığı konseptte, Çin, Hindistan ve diğer "dost" ülkelerle ortaklık ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesi hedeflendiği ifade edildi.

Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Mısır ve diğer İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri ile kapsamlı ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine önem verildiği vurgulanan konseptte, Rusya'nın Afrika ülkelerinin bağımsız olma girişimlerini desteklediğine dikkat çekildi.

Konseptte, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı "saldırgan" siyaset izlediği ve buna ABD'nin neden olduğu vurgulanırken, bu bağlamda Rusya'nın kendi ulusal çıkarlarını tutarlı şekilde koruyacağı belirtildi.

- "Düşmanca eylemlere simetrik ve asimetrik" yanıt verilecek"

Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı "hibrit" savaş başlattığı ifade edilen konseptte, "dost" olmayan ülkelerin düşmanca eylemlerine "simetrik" ve "asimetrik" yanıt verileceği vurgulandı.

ABD'nin, Rusya'ya karşı çizgiyi başlatan ve geliştiren ülke olduğu ifade edilen konseptte, "ABD, Rusya Federasyonu'nun güvenliği, uluslararası barış, insanlığın dengeli ve adil şekilde gelişimi için temel risklerin kaynağıdır." denildi.

Rusya'nın ABD ile nükleer denkliğinin korunması, barış içinde varlığının sürdürülmesi ve çıkar dengesinin sağlanmasından yana olduğu kaydedilen konseptte, stratejik istikrarın sağlanması, küresel savaşa yol açacak nedenlerin, nükleer ve diğer kitle imha silahlarının kullanılması risklerinin ortadan kaldırılması, yenilenen uluslararası güvenlik mimarisinin oluşturulması, uluslararası ve iç silahlı çatışmaların önlenmesine önem verileceği kaydedildi.

Konseptte, Rusya'nın "adil", "sağlam" ve "çok kutuplu" bir dünya düzenin şekillendirilmesine önem verdiği ve bu bağlamda, uluslararası ilişkilerde ABD ve diğer "dost olmayan" devletlerin hegemonyasının ortadan kaldırılması, sömürgeci hırslarından vazgeçilmesi, güvenlik mekanizmalarının güncellenmesi ve bunun için Birleşmiş Milletler'in (BM) rolünün güçlendirilmesi yönünde adımlar atılacağı belirtildi.

Rus dış konseptinde şu ifadelere yer verildi:

"Rusya kendisini Batı'nın düşmanı olarak görmüyor, kendisini Batı'dan izole etmiyor, Batı'ya karşı düşmanca bir niyet beselemiyor ve gelecekte Batı toplumuna mensup devletlerin, çatışmacı siyaset ile hegemonya kurma hırsların başarısız olacağını anlayacağını, egemen eşitlik ve birbirinin çıkarlarına saygı gösterme ilkelerini baz alarak, çok kutuplu dünyanın karmaşık gerçeklerini dikkate alacağını ve Rusya ile pragmatik etkileşimi yeniden kuracağını umut ediyor. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu diyalog ve işbirliğine hazır."