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Rusya, ABD’yi Orta Doğu’ya asker sevkiyatına karşı uyardı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya ilave asker gönderme kararının bölgede riskleri artıracağını söyledi.

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Lavrov, Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya ilave asker gönderme kararının bölgede riskleri artıracağına işaret eden Lavrov, "ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da konuşlandırılmış olan askerlere ilave olarak bin 500 asker daha gönderme kararına gelince biliyorsunuz ki askeri potansiyel arttığında riskler de artacaktır." şeklinde konuştu.

Gazetecilerin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Körfez ülkeleri ile bölgesel saldırmazlık anlaşması önerisi yaptığını hatırlatması üzerine Lavrov, bunun doğru bir girişim olduğunu ifade etti.

Lavrov, "Birbirine saldırmama konusunda anlaşmak, belki de gerilimleri düşürmenin ilk adımıdır. Bu şekilde anlaşmanın doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

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