Zaharova, Rusya'nın Volgograd kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerini değerlendirdi.

ABD'nin Suriye'deki eylemlerinin yasa dışı olduğuna işaret eden Zaharova, şunları kaydetti:

"ABD, DEAŞ ile mücadele etmesini bahane ederek, Suriye'nin kuzey doğusunda petrol kaçakçılığı yapıyor. ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor."