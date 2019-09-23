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Rusya, Abhazya'nın sözde ordusu için mali destek verecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın sözde ordusu için mali yardım sağlanmasına yönelik anlaşmanın imzalanması talimatını verdi.

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Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Abhazya ordusunun "modernleştirilmesi" kapsamında Rusya tarafından sağlanacak mali yardımla ilgili anlaşma imzalanacak.

Anlaşmanın Abhaz yetkililerle, Rus tarafından savunma ve dışişleri bakanlıklarının gerçekleştireceğinin belirtildiği kararnamede, mali yardımın hacmine ilişkin bilgi verilmedi.

Rus hükümeti, Abhazya'daki sözde silahlı kuvvetlerin modernizasyonuyla ilgili hazırlanan taslak anlaşmayı bir süre önce onaylamıştı.

Taslağa göre, Rusya’nın sağlayacağı mali yardımın Abhazya'daki "askeri komuta, lojistik ve sosyal yardım standartlarının aşamalı olarak birleştirilmesi" için harcanması öngörülüyor.

Abhazya'daki sözde parlamentonun kabul ettiği 2019 bütçesinde Rusya'nın 4,4 milyar rublelik (yaklaşık 70 milyon dolar) mali yardım yapacağı belirtilmişti. Rusya'nın söz konusu yardımları "sosyo-ekonomik kalkınma" ve "bütçe yatırımları" adlı iki ana başlıkta yer alıyor.

ABHAZYA SORUNU

Gürcistan 1991'de bağımsızlığına kavuşmasının ardından sürekli toprak bütünlüğü sorunlarıyla uğraştı. Gürcistan ordusuyla Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşandı.

2008'de Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Abhazya ve Güney Osetya uluslararası arenada bağımsız olarak tanınmıyor.

Rusya Federasyonu, 2008'de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan, Rusya’ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt vermişti.

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