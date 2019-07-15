23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7222
  • 6,4463
  • 257.776
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya, AB'nin INF açıklamasına sert tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'AB açıklamasının, tamamen göstermelik ve propaganda amaçlı yapıldığı ortadadır' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB), Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) ile ilgili taraflara yaptığı yükümlülüklerin yerine getirilmesi çağrısının "göstermelik" olduğunu bildirdi. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, INF'nin uluslararası barış ve güvenlik için kilit öneme sahip olduğu yönündeki açıklaması eleştirildi.
 
AB ülkelerinin, INF konusunda, ABD'nin politikalarını izlediği belirtilen açıklamada, "AB açıklamasının, tamamen göstermelik ve propaganda amaçlı yapıldığı ortadadır." değerlendirmesinde bulunuldu. 
 
Açıklamada, AB'nin açıklamasının ABD'ye yönelik olması gerektiği kaydedildi. 
 
AB, INF'nin uluslararası barış ve güvenlik için kilit öneme sahip olduğunu belirtmiş, taraflara antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapmıştı.
 
Açıklamada, Rusya'ya INF Antlaşması'nı ihlal eden 9M729 füze sisteminin konuşlandırılması ve test edilmesine yönelik iddialara açıklık getirmesi talep edilerek, "Önümüzdeki günler, diyalog ve Avrupa güvenlik altyapısını korumak için gerekli tedbirlerin alınması açısından son şansı teşkil ediyor." ifadesine yer verilmişti.
 
ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

Görüntüler ortaya çıktı! Böyle kaçtılar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıldı

15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıldı

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

F.Bahçe'de Muriç'i yedek bırakacak transfer

F.Bahçe'de Muriç'i yedek bırakacak transfer

'15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz'

'15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz'

Devrilen harfiyat kamyonu trafiği kilitledi

Devrilen harfiyat kamyonu trafiği kilitledi

Beşiktaş ilk transferini açıkladı

Beşiktaş ilk transferini açıkladı

FETÖ'cüler Türkiye düşmanlığı lobisi yapıyor

FETÖ'cüler Türkiye düşmanlığı lobisi yapıyor
 

POPÜLER HABERLER

Kargo gemisi limana çarptı, yükleme kulesini yıktı

Kargo gemisi limana çarptı, yükleme kulesini yıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA