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Dünya

Rusya AB'yi suçladı: Çatışmalar için elinden geleni yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki çatışmaların devam etmesi için elinden geleni yaptığını belirtti.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
Rusya AB'yi suçladı: Çatışmalar için elinden geleni yapıyor
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Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

AA muhabirinin, "ABD'de haftaya yapılacak başkanlık seçimindeki adaylardan Donald Trump, Ukrayna krizini çözme niyetinde olduğu yönünde defalarca açıklama yaptı. Trump'ın rakibi Kamala Harris ise Ukrayna'daki çatışmaların devam etmesinden yana tavır sergiliyor. Ukrayna krizinin çözümü açısından adaylardan hangisi Moskova'ya daha yakın?" sorusuna Zaharova, şu yanıtı verdi:

"Statüsü ne olursa olsun, ister devlet yetkilisi, ister sivil toplum temsilcisi, ister siyasetçi olsun, Ukrayna'daki durumun barışçıl, siyasi ve diplomatik çözümüne yönelik bazı seçenekler sunan herkese teşekkür ederiz. Buna gerçekten değer veriyoruz. Çünkü biz de dünyanın çeşitli yerlerinde farklı tarihlerde yaşanan krizlere karşı benzer pozisyon sergiledik. Çünkü bu normal bir şey. Maalesef Batılıların birçoğu anormal yönde hareket etmeye karar verdi."

Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce bu konuyu değerlendirdiğini ve söz konusu açıklamaların seçim kampanyası esnasında yapıldığına dikkati çektiğini hatırlattı.

- "AB, UKRAYNA'YA SİLAH SEVKİYATI YAPIYOR"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Ukrayna meselesinin, Orta Doğu'daki gerginleşme nedeniyle ikinci planda kaldığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, şöyle konuştu:

"AB, Ukrayna'daki çatışmaların devam etmesi, büyümesi ve genişlemesi için elinden geleni yapıyor. AB, bunun için Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapıyor, Kiev'e maddi destek sağlıyor ve Ukraynalı askerlere eğitim veriyor. Ukrayna krizinin çözümü, Batılı liderlerin ve onları yöneten Amerikalıların çıkarına değil. Batılılar, dondurulan varlıklarımızı çalmaya, başkaları üzerinden kendi sorunlarını çözmeye devam ediyor."

Zaharova, İngiltere'nin, "Rus ordusunun ayrım gözetmeden Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarına saldırılar düzenlediğini ve bunun küresel gıda güvenliği için riskler yarattığı" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "İngiltere, Karadeniz'deki koridoru kullanarak Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapıyor." dedi.

Norveç'in de Rusya'ya karşı "düşmanca" siyaset izlediğini belirten Zaharova, Norveç topraklarında yabancı üsleri konuşlandırma yönünde adımlar atıldığına işaret etti.

Zaharova, NATO tarafından martta düzenlenen "Nordic Response 2024" askeri tatbikatının Norveç, İsveç ve Finlandiya topraklarında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Sözcü Zaharova, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'nin başkent Moskova'ya resmi ziyarette bulunacağı ve bu ziyaretin planlı olduğunu bildirdi.

  • Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
  • rusya
  • ukrayna

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