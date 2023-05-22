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Dünya

Rusya açıkladı: O bölgeyi füzelerle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'da Dnipro askeri havaalanındaki silah ve mühimmatları vurduklarını söyledi.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:00 - Güncelleme:
Rusya açıkladı: O bölgeyi füzelerle vurduk
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Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna'daki belirli hedeflere yönelik saldırılarda bulunduklarını anlatan Konaşenkov, "Bu gece, Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Dnipro askeri havaalanındaki nesnelere grup saldırısı yaptı. Saldırı hedefine ulaştı. Belirlenen tüm nesneler imha edildi. Saldırı sonucunda havacılık teçhizatı, silah ve mühimmatların bulunduğu hangarlar ile füze hazırlama teknik mevzisi vuruldu." ifadelerini kullandı.

Rus hava savunma sistemlerinin Donetsk bölgesinde Lozovoye yerleşim birimi yakınında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-8 helikopteri düşürdüğünü aktaran Konaşenkov, Herson, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde toplam 17 Ukrayna insansız hava aracını vurduklarını belirtti.

Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 428 uçak, 235 helikopter, 4 bin 262 insansız hava aracı, 424 hava savunma füze sistemi, 9 bin 257 tank ve zırhlı araç, 1100 çok namlulu roketatar, 4 bin 881 obüs ve havan topu, 10 bin 379 özel askeri aracın imha edildiği bilgisini paylaştı.

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