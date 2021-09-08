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Dünya

Rus Bakan Ziniçev tatbikat esnasında hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev, tatbikat esnasında hayatını kaybetti

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 13:23
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Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in bir tatbikat esnasında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziniçev, görev başında iken Norilsk kentinde Arktik bölgesinin acil durumlardan korunmasını amaçlayan kurumlar arasındaki tatbikat esnasında, bir kişinin hayatını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

18 Ağustos 1966'da doğan Ziniçev, Rusya'nın güvenlik kurumlarında çeşitli görevlerde çalıştı.

Yevgeniy Ziniçev, 2018'den beri Acil Durumlar Bakanı olarak görev yapıyordu.

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