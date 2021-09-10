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Dünya

Rusya, Afganistan'daki ''geçici hükümetin'' yemin törenine katılmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Taliban'ın kurduğu 'geçici hükümetin' 11 Eylül'de yapacağı yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

AA10 Eylül 2021 Cuma 13:25 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 13:25
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da uyuşturucu ticareti ve terör konularında nasıl gelişmeler olacağını bilmediklerini belirten Peskov, "Bu nedenle Afganistan'da yeni yönetimin ne tür adımlar atacağını bilmek bizler için önemlidir." dedi.

Rusya'nın, Taliban'ın 11 Eylül'de yeni "geçici hükümet" için düzenleyeceği yemin törenine katılıp katılmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, Rusya herhangi bir şekilde katılım göstermeyecek." diye konuştu.

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