İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2021 Salı / 3 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6577
  • EURO
    10,2916
  • ALTIN
    504.177
  • BIST100
    1378.28
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Afganistan'ın kuzeyindeki diplomatlarını Özbekistan'a tahliye etti
Dünya

Rusya, Afganistan'ın kuzeyindeki diplomatlarını Özbekistan'a tahliye etti

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde görevli Rus diplomatlar Özbekistan'a tahliye edildi.

AA13 Temmuz 2021 Salı 08:34 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 08:35
ABONE OL

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yusuf Kabulcanov, yaptığı yazılı açıklamada, "Şu anda Afganistan'ın Hayratan kentinde bulunan Rusya Federasyonu Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar güvenli şekilde Özbekistan'a tahliye edildi." ifadesini kullandı.

Son dönemde Taliban'ın Özbekistan sınırı yakınındaki Afganistan'ın bazı bölgelerini ele geçirmesi üzerine iki ülke sınırındaki durum gerginleşti.

Taliban saldırılarından kaçan 100'e yakın Afgan askeri Özbekistan topraklarına sığınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.