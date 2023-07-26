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Dünya

Rusya-Afrika Zirvesi öncesi Ukrayna'dan yeni hamle

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Afrika Zirvesi öncesi Afrika ülkelerini ziyarete başladı.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Rusya-Afrika Zirvesi öncesi Ukrayna'dan yeni hamle
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, bu hafta Ekvator Ginesi'ni ziyaret eden Kuleba'nın bugün de Liberya'da resmi temaslarda bulunacağını duyurdu.

Kuleba, Liberya'da Ukrayna tahılının Afrika'ya ihraç edilmesine ilişkin görüşmeler yapacak.

Bakan Kuleba, 24 Temmuz'da Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yla bir araya gelerek gıda güvenliği ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin barış planını tartışmıştı.

Rusya, yarın çok sayıda Afrikalı lideri St. Petersburg'daki Rusya-Afrika Zirvesi'nde ağırlamaya hazırlanıyor. Zirvenin ana gündem maddesinin güvenlik ve tahıl sorunu olması bekleniyor.

Putin zirve öncesi yayınladığı mesajında, Afrika ülkelerine Ukrayna'dan temin edemedikleri tahılı ticari ya da ücretsiz şekilde gönderebilecekleri sözünü vermişti.

  • Dmitro Kuleba
  • Ukrayna Dışişleri Bakanı
  • Rusya-Afrika Zirvesi

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