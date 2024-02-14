Rusya, AGİT üyeliğinin askıya alınmasını oylayacak

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Rusya parlamentosunun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenterler Asamblesi üyeliğinin askıya alınmasını oylayacağını duyurdu. Volodin, "AGİT Parlamenter Asamblesi'ne veda etme zamanı geldi" dedi. AGİT'in bağımsızlıktan uzaklaştığını kaydeden Volodin, "AGİT, siyasallaşmış ve Washington yönetiminin bir dediğini iki etmiyor. Ancak, bu durumda en kötüsü de bizim de para ödüyor olmamız, hatta en büyük maddi ödeme yapanlardan biriyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Volodin, AGİT Parlamenterler Asamblesi üyeliğinin askıya alınması ve Moskova'nın AGİT'e yaptığı ödemelerin durdurulmasına yönelik oylamanın 21 Şubat'ta Parlamentonun iki kadı olan Duma ve Federasyon Konseyi'nde aynı anda yapılacağını duyurdu.