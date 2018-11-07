Rusya, Akdeniz'de kalıcı hale gelmeye çalışıyor

Rusya Suriye'deki üslerini desteklemek amacıyla Akdeniz'de bulunan fırkateyn ve denizaltı sayılarını artırıyor.

Rusya, Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Rusya Deniz Kuvvetleri'nin ödeneğinin arttırılmasının ardından Suriye sahasında daha aktif görev yapacağını ve Karadeniz Donanma Filosu'nda bulunan Amiral Makarov adlı fırkateynin Akdeniz'e geldiğini" söyledi.

Rusya, seyir füzeleri ile donatılmış gemisini, Suriye hava ve kara sahasında oluşabilecek tehditlere karşı aktif olarak kullanacak.

Akdeniz'deki gücüyle katil Esed rejimine destek vermeyi sürdüren Rusya, tepkilerin de odağında.

Rusya Devlet Başkanı Putin Mayıs ayında yaptığı konuşmasında seyir füzeleri entegre edilmiş Rus askeri gemilerinin savaş sona erdikten sonra da Akdeniz'de kalıcı olarak bekleyeceğini söylemişti.

Rusya, bu yaz Akdeniz'e, Amiral Grigorovich, Amiral Essen ve Pytlivy fırkateynleri, Nikolai Filchenkov ve Vishny Volochek'de dahil olmak üzere çeşitli korvet gemileri yerleştirdi .