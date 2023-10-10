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Dünya

Rusya: Askeri harcamalardan tasarruf yapmak imkansız

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, askeri harcamaların 10 trilyon rublenin (yaklaşık 100 milyar dolar) üzerine çıkacağını belirterek, “Bu özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmak için gerekli ve bundan tasarruf yapmak imkansız.” dedi.

AA10 Ekim 2023 Salı 11:19 - Güncelleme:
Rusya: Askeri harcamalardan tasarruf yapmak imkansız
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Siluanov, Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e açıklamalarda bulundu.

Bütçe gelirlerini artırmak için özelleştirme imkanlarını değerlendirdiklerini anlatan Siluanov, "Kaynaklarımızdan birisi tabii ki özelleştirme ve önümüzdeki yıl devletin kontrolünü kaybetmeden bazı varlıkların satışına bakabiliriz." ifadesini kullandı.

Hangi şirketlerin özelleştirilme ihtimali bulunduğuna yönelik detay vermek istemediğini vurgulayan Siluanov, "Belirli örnekler üzerinde durmak bile istemiyorum, bu konunun hükümette istişare edilmesi gerekiyor. Özelleştirme bütçe harcamalarının finansmanı için iyi bir kaynaktır." dedi.

Rusya'nın askeri harcamalarının 2024'te, bu yıla kıyasla yüzde 68'e yakın artacağını gösteren taslak bütçeyi değerlendiren Siluanov, "Askeri harcamalar artacak, 10 trilyon rublenin üzerine çıkacak. Bu özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmak için gerekli ve bundan tasarruf yapmak imkansız." yorumunu yaptı.

Rus basınında çıkan haberlerde, Rusya Maliye Bakanlığınca hazırlanan taslak bütçede savunma harcamalarının gelecek yıl, bu yıla kıyasla yüzde 68 artarak 10,8 trilyon rubleye çıkarılmasının planlandığı belirtilmişti.

Bakanlıkça yayınlanan verilere göre, ülkenin bütçesi yılın 9 ayında 1,7 trilyon ruble açık verdi.

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