Rusya Askeri İstihbarat Başkanı Korobov hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, GRU Başkanı Korobov'un "uzun süredir devam eden elim hastalığı" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Ocak 2017'de GRU'nun başına getirilen Korobov, 62 yaşındaydı.
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