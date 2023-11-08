İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2023 Çarşamba / 25 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,525
  • EURO
    30,4739
  • ALTIN
    1799.47
  • BIST100
    7868.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Avrupalı şirketler Batı'nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle 250 milyar avro kaybetti
Dünya

Rusya: Avrupalı şirketler Batı'nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle 250 milyar avro kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Avrupa'yı iflasa sürüklediğini belirterek, “Son 1,5 yıl içerisinde en mütevazı tahminlere göre, Avrupalı şirketler Batı'nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle 250 milyar avro kaybetti. Bu büyük bir rakam.” dedi.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 13:17 - Güncelleme:
Rusya: Avrupalı şirketler Batı'nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle 250 milyar avro kaybetti
ABONE OL

Lavrov, başkent Moskova'da Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çeşitli ülkelerden büyükelçilerin katıldığı yuvarlak masası toplantısında konuştu.

ABD'nin yürüttüğü politikalarla Avrupa ekonomisini zarara uğrattığına işaret eden Lavrov, "Washington, askeri-endüstriyel sanayisi için para kazanırken buyruğu altındaki Avrupa'yı iflasa sürüklüyor." ifadesini kullandı.

Lavrov, ABD'nin Avrupa'ya pahalı sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) almayı dayattığını dile getirerek, "Bencil yasalarını Avrupalı şirketlere dayatıyor ve buradaki şirketlerin işlerini yurt dışına, maliyetlerin daha düşük olduğu yerlere taşımaya zorluyor. Avrupa Birliği'ni Rusya'ya ait her şeyden vazgeçmeye zorlayan Washington, Rusya'dan uranyum ve diğer kritik malzemeleri almaya devam ediyor." dedi.

Söz konusu politikalar nedeniyle Avrupa'nın önemli miktarda ekonomik zarara uğradığını savunan Lavrov, "Son 1,5 yıl içerisinde en mütevazı tahminlere göre, Avrupalı şirketler Batı'nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle 250 milyar avro kaybetti. Bu büyük bir rakam." yorumunu yaptı.

Lavrov, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar canlandırmaya yönelik çabalarının ise sonuç vermediğine dikkati çekerek, Batılı ülkelerin bu konuda ilerleme sağlanmasına engel olduğunun altını çizdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.