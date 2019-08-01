Rusya Baltık Denizi'nde tatbikat başlattı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Baltık Denizi'nde başlayan tatbikatı, Rus Askeri Deniz Filosu ile Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği belirtildi.

Tatbikatta 69 gemi, 58 uçak ve helikopterle 10 bin 634 askerin görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, tatbikat esnasında filolar arasında gruplaşma, filonun gücünü yönetme becerilerinin yanı sıra deniz filosunun Rusya'nın çıkarlarını korumaya hazır olup olmadığının test edileceği kaydedildi.

Okyanus Kalkanı-2019 tatbikatı, 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

Geçen yıl eylülde yapılan Okyanus Kalkanı tatbikatı, Rusya'nın modern tarihinde askeri deniz filosu ve hava-uzay kuvvetlerinin Akdeniz'de gerçekleştirdiği ilk tatbikat olmuştu.