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Dünya

Rusya, Barents Avrupa-Arktik Konseyi'nden ayrıldı

Rusya'nın Barents Avrupa-Arktik Konseyi'nden (BEAC) çıktığı bildirildi.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 18:12 - Güncelleme:
Rusya, Barents Avrupa-Arktik Konseyi'nden ayrıldı
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BEAC'ın 30 yıl boyunca "kuzeyde" istikrar sağlayan ve etkin çalışmalar yürüten bir format olduğu belirtildi.

BEAC'teki Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve Avrupa Komisyonu'ndan oluşan Batılı ülkelerin, söz konusu formatı etkisiz hale getirdiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu ülkelerin hataları nedeniyle, Konseyin faaliyetleri Mart 2022'den bu yana paralize oldu." ifadesine yer verildi.

Finlandiya'nın, rotasyon ilkesini ihlal ederek BEAC dönem başkanlığını Rusya'ya devretmediği bilgisine yer verilen açıklamada, "Mevcut şartlar altında, Rusya'nın BEAC'ten çıktığını açıklamak zorundayız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın kuzeydeki bölgelere yönelik ulusal hedeflerini gerçekleştirmeye devam edeceğinin altı çizildi.

BEAC, Barents bölgesinde ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla 1993'te kurulmuştu.

  • Rusya
  • Barents Avrupa-Arktik Konseyi
  • BEAC

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