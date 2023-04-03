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Dünya

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Diğer OPEC+ ülkeleri de üretimi azaltabilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkenin gönüllü olarak petrol üretimini azaltma kararı aldıklarını belirterek, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki diğer ülkelerin de bu yönde karar alabileceğini söyledi.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 15:05 - Güncelleme:
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Diğer OPEC+ ülkeleri de üretimi azaltabilir
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Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Rusya ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkenin gönüllü olarak petrol üretimini azaltma kararı aldığını ifade etti.

OPEC+ grubunda 23 ülkenin bulunduğuna işaret eden Novak, "Bugün yaptığımız görüşmelerde, piyasayı istikrara kavuşturmak için başka ülkelerin de gerek görmesi halinde petrol üretimlerini gönüllü olarak düşürme kararı alabileceklerini değerlendirdik." dedi.

Dün Suudi Arabistan ve Rusya'nın, günlük petrol üretimlerini yıl sonuna kadar 500 biner varil azaltacağı bildirilmişti.

Irak 211 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 144 bin, Kuveyt 128 bin, Kazakistan 78 bin, Cezayir 48 bin, Umman 40 bin, Gabon da 8 bin varil kesintiye gideceğini açıklamıştı.

Bu gelişmelerle OPEC+ ülkeleri, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ek olarak mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil kesintiye gitmiş olacak.

Cuma gününü 79,89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,3 artışla 84,91 dolar oldu.

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