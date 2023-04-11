İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2023 Salı / 21 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2904
  • EURO
    21,0571
  • ALTIN
    1242.17
  • BIST100
    5124.25
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız
Dünya

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden Macaristan'a gaz sevkiyatını değerlendirdiklerini belirterek, 'Rusya olarak Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız.' dedi.

AA11 Nisan 2023 Salı 16:55 - Güncelleme:
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız
ABONE OL

Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Novak, resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'da bulunan Szijjarto ile iki ülke arasındaki ekonomi ve enerji alanındaki konuları görüştü.

İki yetkili, TürkAkım üzerinden Macaristan'a Rus gazı sevkiyatını ele aldı. Novak, "Rusya'dan Macaristan'a petrol ve gaz tedariki, sözleşmeden doğan yükümlülüklere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 1960'lardan beri bu alanlarda işbirliği yapıyoruz. Rusya olarak Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Macaristan'da Rusya iş birliğiyle inşa edilen Paks-2 nükleer güç santrali projesi de ele alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.