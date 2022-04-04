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Dünya

Rusya Başbakanı Mişustin: 9 Nisan itibarıyla 52 dost ülkeye uçuşlar tekrar başlayacak

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 9 Nisan itibarıyla 52 'dost' ülkeyle uçuşların tekrar başlatılacağını bildirdi. Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 15:44 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 15:44
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Mişustin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgını nedeniyle tarifeli ve charter uçuşlara yönelik uygulanan önlemlerin 9 Nisan'da kaldırılacağını belirtti.

Rus vatandaşlarının, çok sayıda ülkeye kısıtlama olmadan uçabildiklerini anımsatan Mişustin, "9 Nisan itibarıyla da Arjantin, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu 52 dost ülkeye uçuşlar tekrar başlayacak." dedi.

Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu.

  • Rusya
  • Rusya Başbakanı Mihail Mişustin
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