İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2024 Perşembe / 7 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3007
  • EURO
    35,1452
  • ALTIN
    2403.59
  • BIST100
    10400.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Batıya karşı koyan tüm ülkelere çeşitli Rus silahları verebiliriz
Dünya

Rusya: Batıya karşı koyan tüm ülkelere çeşitli Rus silahları verebiliriz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'ya karşı koyan ülkelere nükleer silah hariç çeşitli Rus silahların verilmesi gerektiğini söyledi.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
Rusya: Batıya karşı koyan tüm ülkelere çeşitli Rus silahları verebiliriz
ABONE OL

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme kararını değerlendirdi.

Bu yaptırımlara tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

"Ne şekilde tepki verilebilir? Ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza bu kısıtlamaları getiren ülkelere her gün azami zarar vermeye çalışmalıyız. Onlar (Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan ülkeler) Batı dünyasının düşmanlarına silah vermemizden mi korkuyor? Şimdilik nükleer silah hariç mümkün olan tüm silah türlerini onlara (Batı'ya karşı koyan ülkelere) vermeliyiz. Düşmanımıza karşı kural olmamalı. Rusya'ya zarar verdikleri için acı çekmeliler."

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, savaş gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımın kapsamını genişleterek, yaklaşık 300 kişi ve şirketin yaptırım listesine dahil edildiğini dün bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere, baskı gören devletlere ve bazı meşru yapılara uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip olduğunu" belirtmişti.

  • rusya
  • medvedev
  • batı
  • ülkeleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.