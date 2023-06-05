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Dünya

Rusya: Belgorod'a girmeye çalışan Ukraynalı güçler engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, sınırdaki nehri geçerek Rusya'nın Belgorod bölgesi topraklarına girmeye çalışan Ukraynalı güçlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 15:45 - Güncelleme:
Rusya: Belgorod'a girmeye çalışan Ukraynalı güçler engellendi
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Konaşenkov, Ukrayna askeri birliklerinin Rusya sınırındaki Belgorod bölgesine yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna güçlerinin bu bölgeye yönelik eylemlerine devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Kiev rejimi, Rusya Federasyonu'nun sınır bölgelerindeki sivil halka karşı terör eylemleri gerçekleştirme girişimlerini sürdürüyor. Dün, Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Güvenlik Servisi (FSB) sınır görevlileri, 2 Ukraynalı terörist grubun Belgorod bölgesinde Novaya Tavolajanka topraklarına girme girişimini engelledi." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Ukrayna güçlerinin dün Moskova saatiyle 13.00 sıralarında sivil hedefleri yoğun topçu ateşine tutarak Severskiy Donets Nehri'ni geçmeyi zorladığını ve Belgorod bölgesindeki Novaya Tavolajanka yerleşim biriminin eteklerine inmeye çalıştığını dile getirerek, "Kiev rejimine ait terörist oluşumlar, Batı Askeri Bölgesi devlet sınırı koruma birimlerinin hava saldırıları ve topçu ateşi ile etkisiz hale getirildi." dedi.

Saldırılar sonucunda 10'dan fazla Ukraynalı asker, 2 bot ve bir zırhlı aracın imha edildiğini vurgulayan Konaşenkov, bunun dışında karşı top saldırısında Rusya topraklarına roket gönderen Harkiv bölgesinde Volçansk şehri yakınlarında Grad füze sistemi, 2 Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüsün imha edildiğini, bunlarla birlikte 5 Ukrayna askeri birliğin saldırılarının da engellendiğini kaydetti.

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