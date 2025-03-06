İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2025 Perşembe / 7 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4284
  • EURO
    39,4858
  • ALTIN
    3400.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu
Dünya

Rusya bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Andreyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

AA6 Mart 2025 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
Rusya bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Andreyevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 154 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, elektrik trafosuna, insansız hava araçları (İHA) üretim ve yönetim merkezlerine, mühimmat depolarına, Ukraynalı asker, askeri teçhizat ve paralı yabancı savaşçıların konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 67 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 656 uçak, 283 helikopter, 45 bin 385 İHA, 600 hava savunma füze sistemi, 22 bine yakın tank ve zırhlı araç, 1523 çok namlulu roketatar, 22 bin 299 obüs ve havan topu ile 32 bin 470 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Donetsk operasyonu
  • ukrayna

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.