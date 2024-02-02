Rusya: Birliklerimiz Ukrayna'da kontrol ettiği bölgeleri genişletiyor

Şoygu, başkent Moskova'da askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlemeye devam ettiğini ve Ukrayna ordusunun savaş potansiyelini azalttığını belirten Şoygu, Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerine yönelik karşı saldırısının başarısız kaldığını söyledi.

Şoygu, "Karşı saldırının başarısız olmasının ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri, savaş hattı boyunca stratejik inisiyatifi sürdürüyor. Birliklerimiz ilerliyor, kontrol ettiği bölgeleri genişletiyor ve ön cephedeki konumlarını iyileştiriyor." şeklinde konuştu.

Rus ordusunun son olarak Kupyansk, Liman ve Donetsk yönlerinde Vesele, Krohmalne, Tabayivka yerleşim birimlerini ele geçirdiğini anımsatan Şoygu, "Geçen ay Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı ölen ve yaralı asker sayısı 23 bini geçti. Yabancı silah dahil 3 binden fazla silah yok edildi. Buna Alman Leopard tankları, Amerikan 'Bradley' piyade savaş araçları, Patriot hava savunma sistemleri, HIMARS çok namlulu roketatarlar dahil." ifadelerini kullandı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ocak ayında Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlara uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla 127 grup saldırı düzenlediğini belirten Şoygu, bu saldırılarda silah ve mühimmat üretim, onarım işletmeleri, askeri havalimanları, yakıt depoları, Ukrayna ordusunun birlikleri ile yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı merkezlerin vurulduğunu bildirdi.



Ukrayna yönetiminin Rus sivillere yönelik terör saldırıları düzenlediğini ifade eden Şoygu, geçen hafta Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından vurulduğunu ve bunun, Kiev yönetiminin bencil hedeflere ulaşmak için her türlü suçu işlemeye hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.

Rusya'da 15-17 Mart'ta başkanlık seçiminin yapılacağına dikkati çeken Şoygu, askerlerin seçime katılması konusunu toplantıda ele alacaklarını dile getirdi.