İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2024 Perşembe / 13 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9885
  • EURO
    33,6475
  • ALTIN
    2015.53
  • BIST100
    9347.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya: BMGK'nin genişlemesini destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin katılımıyla genişlemesini desteklediklerini söyledi.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 22:54 - Güncelleme:
Rusya: BMGK'nin genişlemesini destekliyoruz
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, küresel yönetim sisteminin reformu konusunda konuştu.

Lavrov, son yıllarda çok kutuplu dünya düzeninin oluşum sürecinin devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, artan küresel zorluklar ve tehditler karşısında, modern gerçekleri yansıtmayan çok taraflı mimarinin reformuna ihtiyaç var. Küresel yönetim kurumlarının reformu yönündeki çalışmalar durakladı. Batılı ülkeler hakimiyetini korumaya çalışıyor. Washington, G20 liderlerinin 2010'da yaptığı anlaşmalarının uygulanmasını sabote ediyor."

Batı'nın Ukrayna'ya 250 milyar dolardan fazla para sağladığına dikkati çeken Lavrov, diğer yandan dünyanın diğer yerlerinin kalkınması için yapılan maddi desteğin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Lavrov, BMGK'nin reformu ve gelişmekte olan ülkelerin de BMGK'deki karar alma sürecine katılması gerektiğini vurgulayarak, "BMGK'nin 15 üyesinden 6'sı Batı'yı temsil ediyor. Bu yapının genişlemesini ancak Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan ülkelerin katılımıyla destekleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, BRICS'in G20 ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme yönünde adımlar atacağını da kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.