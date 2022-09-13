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Dünya

Rusya, bölgedeki gerilimi azaltmak istiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için Rusya'nın her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

AA13 Eylül 2022 Salı 14:10 - Güncelleme:
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Peskov, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gece Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonla görüştüğünü hatırlatan Peskov, "Yapılan görüşme doğrultusunda şimdi uzman düzeyinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şimdilik daha fazla bir şey söylemeyeceğim, bu çalışmanın sonuçlarını aldığımız zaman sizleri bilgilendireceğiz." diye konuştu.

Durumu çözmek için Rusya'nın rolüne değinen Peskov, "Putin, sınırdaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyor ve bu çabalar devam ediyor." dedi.

Erivan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne (KGAÖ) yardım çağrısıyla ilgili Peskov, "Şimdi daha fazlasını söylemek istemiyorum, çalışmalar, çeşitli onaylar devam ediyor. Onay süreci tamamlanmadan bir şey açıklamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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