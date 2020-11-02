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Dünya

Rusya bu suikastı konuşuyor! 'Sosis Kralı' arbaletle öldürüldü

Rusya Soruşturma Komitesi'nin bildirdiğine göre kimlikleri henüz belirlenemeyen maskeli saldırganlar, 'Sosis Kralı' olarak da bilinen iş adamı Vladimir Marugov'u, Moskova'nın dışındaki kırsal arazisinde tatar yayıyla öldürdü.

star.com.tr02 Kasım 2020 Pazartesi 18:58 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 18:58
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Rusya Soruşturma Komitesi'nin bildirdiğine göre, maskeli saldırganlar, 'Sosis Kralı' olarak da bilinen iş adamı Vladimir Marugov'u, Moskova'nın dışındaki kırsal arazisinde tatar yayıyla öldürdü.

"Sosis kralı" olarak bilinen Rus iş adamı, bugün korkunç bir şekilde öldürüldü. Maskeli saldırganlar, sabah vakitlerinde Moskova'nın eteklerinde yer alan bir açık hava saunasında bulunan Marugov ve karısını birbirine bağladılar. İş adamından evindeki parayı vermesini isteyen saldırganlar sonra saunasında onu vurarak öldürdüler.

Marugov'un eşi pencereden kaçmayı başarıp bir komşunun evinden polise haber vermeyi başarsa da polis memurları eve geldiğinde Marugov'un çoktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Cinayetin ardından arabayla kaçan saldırganlara ait olduğu düşünülen bir otomobil Moskova'nın batısındaki Istra kasabasında bulundu.

Vladimir Marugov, Vyasnaya Imperia ve Ozeretsky Kolbassy fabrikalarının sahibi olarak biliniyor. Marugov, et üretim endüstrisindeki kariyeri ve ülkenin en büyük et işleme tesislerinden birkaçının sahibi olması nedeniyle "sosis kralı" olarak tanınıyor.

star.com.tr

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