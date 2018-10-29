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ABD'de Rusya Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket alarmı

ABD'nin Başkenti Washington'da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket alarmı verildi.

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ABD’nin başkenti Washington’da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli paket alarmı verildi.
ABD Gizli Servisi, Rusya Büyükelçiliği yakınında Wisconsin Caddesi üzerinde şüpheli bir paketin araştırıldığını duyurdu.

Washington DC Polisi, Rusya Büyükelçiliği yakınlarındaki cadde ve sokakların araç ve yaya trafiğine kapatıldığını açıkladı.

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