İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2023 Salı / 24 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5132
  • EURO
    30,4665
  • ALTIN
    1799.83
  • BIST100
    7844.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Çıkarlarımız dikkate alınmadan Avrupa'da askeri güvenlik sağlanamaz
Dünya

Rusya: Çıkarlarımız dikkate alınmadan Avrupa'da askeri güvenlik sağlanamaz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin çıkarları göz ardı edilerek Avrupa'da askeri güvenliğin sağlanması yönündeki girişimlerin iyi sonuçlara yol açmayacağını bildirdi.

AA7 Kasım 2023 Salı 20:40 - Güncelleme:
Rusya: Çıkarlarımız dikkate alınmadan Avrupa'da askeri güvenlik sağlanamaz
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Bu antlaşmayla bağlantılı diğer anlaşmaların da geçerliliğini yitirdiğine işaret edilen açıklamada, Rusya'nın "ABD ve müttefiklerinin yıkıcı pozisyonu" nedeniyle antlaşmayı 2007'de askıya aldığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın çıkarlarını dikkate almadan Avrupa'da askeri güvenliği sağlamaya yönelik girişimler, iyi sonuçlara yol açmaz. Yeni koşullar için uygun olmayan eski anlaşmalara bağlı kalma girişimleri de başarısızlığa mahkum ve silahların kontrolü alanındaki işbirliği mekanizmalarının çökmesine yol açabilir. NATO üyesi ve ittifakın etkisindeki ülke yetkilileri, müzakere etme kapasitesine sahip olmadıklarını gösterdi. Bu aşamada, onlarla silahların kontrolü alanında herhangi bir anlaşma yapılması mümkün değil."

Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği'nin de yer aldığı Varşova Paktı ülkeleri arasında 1990'da Paris'te imzalanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Mayıs'ta AKKA'yı feshetme yönünde kararname imzalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.