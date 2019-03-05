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Rusya Çin askerlerine S-400 eğitimi verecek

Rusya, S-400 hava savunma sistemlerinin ilk yabancı müşterisi olan Çin'in ikinci S-400 alayı için 100 asker eğiteceğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya, yaklaşık 100 Çin askerini yılın ikinci yarısında Çin’e devredilecek olan ikinci S-400 Triumf hava savunma sisteminin kullanımı için eğiteceğini bildirdi.
 
İsmi gizli kalmak koşuluyla Rus basınına konuşan bir Rus yetkili, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan yaklaşık 100 asker, bir Rus eğitim merkezinde hava savunma sisteminin eğitimini alacak ve yılın ikinci yarısında Çin'e verilecek olan S-400 sisteminin ikinci alay setinin kullanımını öğrenecek." diye konuştu.
 
S-400 Triumf'un ilk yabancı müşterisi Çin olmuş ve iki sistem için sözleşme imzalanmıştı. Sistemlerin ilki 2018 yılının bahar döneminde teslim edilmişti. Çin, Aralık 2018'de balistik ve aerodinamik hedefleri vurmak için S-400'leri başarıyla kullanmıştı.

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