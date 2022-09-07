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Dünya

Rusya-Çin ilişkileri ivme kazandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin yakında 200 milyar dolara ulaşacağını belirterek, “Ticaretimiz artmaya devam ediyor, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 30 arttı.” dedi.

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 17:23 - Güncelleme:
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Putin, Vladivostok şehrinde Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştiğine işaret eden Putin, "Ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 36 artarak 140 milyar dolara çıktı. Ticaretimiz artmaya devam ediyor, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 30 arttı. Görünen o ki ticaret hacmimiz yakında 200 milyar dolara ulaşacak." diye konuştu.

Rusya, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımları nedeniyle başta enerji kaynakları olmak üzere ihracatını Asya'ya yönlendirmek istiyor.

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