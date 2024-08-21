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Dünya

Rusya, Çin ve Kuzey Kore... Gizli belge Biden'ın talimatını deşifre etti

Mart ayında onaylanan gizli bir belgenin içeriğini yayınlayan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Biden'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer çatışmaya hazırlanma talimatı verdiğini iddia etti.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 08:01 - Güncelleme:
Rusya, Çin ve Kuzey Kore... Gizli belge Biden'ın talimatını deşifre etti
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New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiğini ileri sürdü.

Gazete, mart ayında onaylanan gizli bir belgenin içeriğinde Biden'ın "Çin tehdidine yeniden odaklanan gizli nükleer stratejiyi" onayladığını öne sürdü.

Biden'ın mart ayında ABD'nin caydırıcı stratejisini ilk kez özellikle Çin'in nükleer teknolojileri ve "silahlarının" hızla genişletmesine odaklanacak şekilde yeniden düzenlediği belirtilen haberde, ABD Başkanının Amerikan ordusuna Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanma talimatı verdiği iddia edildi.

Haberde, Beyaz Saray'ın Biden'ın bu kararını açıklamadığına dikkat çekilerek, "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu" adlı stratejide Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanma planları bulunduğu iddia edildi.

Her 4 yılda bir güncellenen belgenin "çok gizli" olduğu için elektronik kopyasının bulunmadığı vurgulanan haberde, belgenin basılmış kopyalarının sadece birkaç ulusal güvenlik yetkilisine ve Pentagon'daki üst düzey komutanlara verildiği aktarıldı.

Haberde, ABD Güvenlik Konseyi'nin silah kontrolü ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinden sorumlu kıdemli direktörü Pranay Vaddi'nin haziranda bu belgeye atıfta bulunduğu anımsatıldı.

Vaddi'nin "Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi aynı anda caydırma gerekliliğinden" bahsettiği hatırlatılan haberde, daha önce Pentagon'da çalışmış nükleer strateji uzmanı Vipin Narang'ın da Biden'ın bir "güncellenmiş nükleer silah kullanım kılavuzu" yayımladığını söylediği aktarıldı.

  • Joe Biden
  • nükleer çatışma

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