Rusya'nın Çin'e gönderdiği S-400'ler fırtınadan zarar gördü, tekrar üretilecek
Rusya’nın Çin’e sattığı S-400’ler teslimatı gerçekleştirecek geminin fırtınaya yakalanması nedeniyle zarar gördü.
- İHA
Şirket, yeni S-400’lerin gönderileceğini açıkladı. Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Çin'e gönderilirken yolda hasar gören S-400 füze savunma sistemlerinin yenisinin gönderileceğini açıkladı. Hasar gören füzelerin imha edildiğini belirten Çemezov, "Sözleşme uzun zaman önce imzalandı ancak kaza gerçekleşti. Füzeleri taşıyan gemi fırtınaya yakalandı, teslimat için yeni füzeleri üretiyoruz" dedi.
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