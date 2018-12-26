'Rusya Venezueala'ya daha fazla jet gönderebilir'

Rusya'nın Venezuela'ya gönderdiği nükleer bomba kabiliyetli Tu-160 bombardıman uçaklarıyla başlayan gerilimin yankıları devam ediyor. Rusya'nın bölgede kalıcı bir üs kurma iddiaları ve Tu-160'ların Venezuela Hava Kuvvetleri'nin tatbikatına katılacağına yönelik açıklamalar, krizin daha da büyümesine neden oldu. Uluslararası arenada, Venezuela'nın Küba gibi ABD'nin arka bahçesindeki Rus müttefiği olacağı konuşulurken, Tu-160'ların Venezuela'ya gitmesi ''Küba Füze Krizi'ne'' benzetildi.

Rus makamları Venezuela'ya gönderilen An-124 askeri nakliye uçağı, İlyuşin Il-62 uçağı ve iki Tu-160 uçaklarının yanı sıra, yeni uçaklarında gidebileceğini açıkladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya'nın Karakas Büyükelçisi Vladimir Zaemsky, ''Rusya ile Venezuela arasındaki savunma işbirliği kapsamında, ülkeye daha fazla Rus savaş uçağı gelebilir.'' dedi.

Gelecekte bu işbirliği kapsamında benzer şeylerin yapılabileceğini belirten Zaemsky, her şeyin uluslararası normlara uygun bir şekilde yapıldığını söyledi.

''Askeri üs iddiaları spekülasyon''

Rusya'nın Venezuela'da askeri bir üs arayışı içinde olduğu iddialarına da değinen Zaemsky, ''Medyada yayılan ''Venezuela'da'da askeri üs konusu müzakere ediliyor'' iddiaları tamamen spekülasyondur. Venezueala'da herhangi bir yabancı askeri üs kurulması anayasa tarafından yasaklanmıştır.'' dedi.