Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Rusya Venezueala'ya daha fazla jet gönderebilir'

Rusya'nın Karakas Büyükelçisi Vladimir Zaemsky, savunma alanında ikili işbirliği kapsamında Rusya'nın Venezuela'ya daha fazla savaş uçağı gönderebileceğini açıkladı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya'nın Venezuela'ya gönderdiği nükleer bomba kabiliyetli Tu-160 bombardıman uçaklarıyla başlayan gerilimin yankıları devam ediyor. Rusya'nın bölgede kalıcı bir üs kurma iddiaları ve Tu-160'ların Venezuela Hava Kuvvetleri'nin tatbikatına katılacağına yönelik açıklamalar, krizin daha da büyümesine neden oldu. Uluslararası arenada, Venezuela'nın Küba gibi ABD'nin arka bahçesindeki Rus müttefiği olacağı konuşulurken, Tu-160'ların Venezuela'ya gitmesi ''Küba Füze Krizi'ne'' benzetildi.
 
Rus makamları Venezuela'ya gönderilen An-124 askeri nakliye uçağı, İlyuşin Il-62 uçağı ve iki Tu-160 uçaklarının yanı sıra, yeni uçaklarında gidebileceğini açıkladı.
 
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya'nın Karakas Büyükelçisi Vladimir Zaemsky, ''Rusya ile Venezuela arasındaki savunma işbirliği kapsamında, ülkeye daha fazla Rus savaş uçağı gelebilir.'' dedi.
 
Gelecekte bu işbirliği kapsamında benzer şeylerin yapılabileceğini belirten Zaemsky, her şeyin uluslararası normlara uygun bir şekilde yapıldığını söyledi.
 
''Askeri üs iddiaları spekülasyon''  
 
Rusya'nın Venezuela'da askeri bir üs arayışı içinde olduğu iddialarına da değinen Zaemsky, ''Medyada yayılan ''Venezuela'da'da askeri üs konusu müzakere ediliyor'' iddiaları tamamen spekülasyondur. Venezueala'da herhangi bir yabancı askeri üs kurulması anayasa tarafından yasaklanmıştır.'' dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Börü filminin merakla beklenen fragmanı izle

Börü filminin merakla beklenen fragmanı izle

Öğretmene 'doğu' hediyesi: Dolgun maaş yüksek kıdem

Öğretmene 'doğu' hediyesi: Dolgun maaş yüksek kıdem

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA