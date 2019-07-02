14 mürettebat hayatın kaybetti: Putin Şoygu'yu çağırdı

Rusya: Denizaltı aracında çıkan yangında 14 mürettebat hayatını kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı, donanmaya bağlı bir denizaltı aracında çıkan yangında 14 mürettebatın öldüğünü açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 denizcinin öldüğü kaza nedeniyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus denizaltı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirilmişti.
Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtilmişti.
Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.
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