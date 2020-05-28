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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

AA28 Mayıs 2020 Perşembe 14:35 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 14:35
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Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin ile Sani arasında yapılan görüşmede güncel konuların ele alındığı bildirildi.

Rusya ve Katar arasında başta enerji ve yatırım alanlarında olmak üzere sağlanan iş birliğinin önemli bir seviyeye geldiği aktarılan açıklamada, iki ülke sağlık bakanlıkları arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulduğu ve her iki liderin dünyadaki hidrokarbon piyasasındaki durumu ele aldığı kaydedildi.

Suriye krizinin müzakere edildiği görüşmede, ülkedeki insani durumun normalleşmesinin önemi vurgulandı.

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