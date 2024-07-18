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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile enerji piyasasını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

DHA18 Temmuz 2024 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile enerji piyasasını görüştü
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Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Putin ve Selman'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bünyesindeki iş birliğinin sürdürülmesini ele aldığı ifade edildi.

Kremlin'den Putin-Selman görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Liderler, Rusya ve Suudi Arabistan arasında karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarının dengelenmesi ilkelerine dayanan dostane ilişkilerin mevcut düzeyini yüksek düzeyde değerlendirdiler. Vladimir Putin ve Muhammed bin Selman bir dizi ikili siyasi, ticari, ekonomik ve enerji işbirliği konularını ele almış ve enerji piyasasında istikrarın korunması için OPEC Plus bünyesinde yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine işaret etmişlerdir. Liderler çeşitli düzeylerde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldılar" denildi.

  • puti
  • Muhammed bin Selman
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