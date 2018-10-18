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Rusya Devlet Başkanı Putin: Trump beni dinledi, ABD-Rusya ilişkilerini onarmak istiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın kendisine kulak verdiğini söyleyerek, 'Trump, ABD-Rusya arasındaki ilişkileri, kendi ülkesindeki iç siyasal karışıklığa rağmen onarmak istiyor.' dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini dinlediğini belirterek, "ABD ile Rusya arasındaki ilişkileri, ABD içerisindeki siyasi kargaşaya rağmen düzeltme konusunda hevesli." ifadelerini kullandı.
 
Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde katıldığı bir forumda konuşan Putin, Reuters'ın aktardığına göre, ABD Başkanı Trump'la son derece normal ve profesyonel bir diyaloğu olduğunu belirterek, "Bu yüzden de dinliyor tabii ki. Kendisinin, muhataplarının tutumuna göre tepki verdiğini düşünüyorum." dedi.
 
ABD Başkanı Trump'la birçok konuda fikir ayrılıkları olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, yabancı liderler arasındaki tartışmalarda bunun çok normal olduğunu belirtti.
 
(aksam.com.tr)

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