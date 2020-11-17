Rusya Devlet Başkanı Putin: Uluslararası terörizm ciddi tehdit oluşturmaya devam ediyor

AA 17 Kasım 2020 Salı 16:47 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 16:49

Putin, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerinin katılımıyla yapılan 12. BRICS Zirvesi’nde video konferans yöntemiyle konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin siyasileştirilmemesi gerektiğini anlatan Putin, "İki yıl önce Güney Afrika’nın girişimiyle üzerinde anlaştığımız, BRICS nezdinde aşı geliştirilmesi ve araştırılmasına yönelik bir merkezin oluşturulmasına dair süreci hızlandırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Putin, BRICS Yeni Kalkınma Bankasının çalışmalarına yönelik talebin de arttığına işaret ederek, "Banka, salgınla mücadele için 10 milyar dolar ayırdı. Yatırım projeleri portföyü şu anda 20 milyar doları aşıyor." dedi.

Konuşmasında güvenliğe dair konulara da değinen Putin, "Küresel ve bölgesel güvenlik alanındaki koşullar hala zorlayıcı. Uluslararası terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı ciddi tehdit oluşturmaya devam ediyor. Siber suçların ölçeği gözle görülür şekilde arttı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da tehlikeli istikrarsızlık görülüyor, Libya ve Yemen'de silahlı çatışmalar sürüyor. Irak, Lübnan, Afganistan ve Basra Körfezi bölgesinde durumun kötüleşme riskleri de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Putin, Dağlık Karabağ’da ise çatışmaların tümüyle durduğuna dikkati çekerek, "Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanıyor olması önemli. Çatışmalar tümüyle durdu ve durum istikrara kavuşuyor. Böylelikle hem Azerbaycan hem de Ermeni halklarının çıkarları doğrultusunda, krizin uzun vadeli ve tam ölçekli çözümünün adil şekilde sağlanması için koşullar yaratılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvenin ardından, BRICS ülke liderleri "Moskova Deklarasyonu"nu imzaladı.