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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan 5 buçuk saatlik gaz pazarlığı

Rusya ile Belarus arasında yeni bir gaz ve petrol anlaşması için bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun toplantısı 5 buçuk saat sürdü.

  • İHA
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Belarus’un Rusya’dan gaz ve petrol alımı konusunda indirim talep etmesi ve yeni bir anlaşma yapılma süreciyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda Rusya heyetinden Başbakan Dimitri Medvedev, Rusya Maliye Bakanı Dimitri Siulanov, Başbakan Yardımcısı Dimitri Kozak, Rusya’nın Belarus Büyükelçisi Dimitri Mezak, Putin’in sözcüsü ve yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin yer aldı. Belarus heyetinde ise Başbakan Sergey Rumas, Başbakan Yardımcısı Dimitri Krutoy ve Igor Lyaşenko, Maliye Bakanı Maksim Ermoloviç, Enerji Bakanı Viktor Karankevich ve Belarus Petrol Şirketi Belneftekhim’in Başkanı Andrey Ribakov yer aldı.
 
“UCUZ GAZ DEĞİL ADİL FİYATLANDIRMA İSTİYORUZ”
 
İki devlet başkanı, heyetler arası görüşme öncesi basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Uzun süredir Rusya’dan gaz ve petrol için indirim talep eden ve dönem dönem Rusya’ya bu yönde eleştirilerinin dozunu arttıran Lukaşenko, Rusya’dan ucuz gaz istemediklerini söyleyerek, “Biz söylendiği gibi ucuz gaz ve petrol istemiyoruz. Asıl mesele eşit şartlarda gaz ve petrol tedarik edebilmekte. Biz sadece anlaşmanın gidişatını analiz etmeye geldik. Aramızdaki anlaşmayı geliştirmek için uzun süre önce anlaşmaya vardık. İnsanlarımız ve iş dünyamız eşit şartlara sahip olmalılar. Sadece eşit koşullar, hepsi bu” şeklinde konuştu.
 
LİDERLER 20 ARALIK’TA YİNE BİR ARAYA GELECEK
 
Daha sonra Putin ve Lukaşenko başkanlığında toplantıya geçildi. Heyetlerin de dahil olduğu toplantı 5 buçuk saat sürdü. Bazı basın organları iki ülke arasında gaz pazarlığında büyük ölçüde aşama kaydedildiğini belirtti. Toplantının ardından Putin ve Lukaşenko’nun 20 Aralık'ta Rusya’nın St. Petersburg şehrinde yeniden bir araya geleceği ve yeni gaz anlaşması için burada nihai kararın verileceği açıklandı.

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