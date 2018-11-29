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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Basın Sözcüsü Peskov: Toplantının iptali ile ilgili resmi bilgi gelmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin’in Putin ve Trump arasındaki toplantının iptali hakkında resmi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, "Kremlin, Putin ve Trump arasındaki toplantının iptali hakkında resmi bir bilgiye sahip değil" dedi.  
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı toplantıyı iptal etmesi üzerine Rusya’dan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin’in, Putin ve Trump arasındaki toplantının iptali hakkında resmi bir bilgi almadığını belirtti. Sözcü, "Biz Arjantin'e uçuyoruz. Trump’un Putin’le yaptığı görüşmeyi iptal etmesi hakkında şimdiye kadar sadece bir tweet ve medya haberi gördük. Resmi bilgilere sahip değiliz" dedi.

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