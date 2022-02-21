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Dünya

Putin'den kritik açıklama: Bugün karar vereceğim

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Rusya sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyor. Somut bir tehdit ile karşı karşıyayız' dedi. Putin, 'ABD'nin duruşunda değişiklik varsa ne olduğunu bilmeliyiz.' dedi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 18:47 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 18:56
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Rusya Güvenlik Konseyi olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu. Vladimir Putin, "Rusya sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyor. Somut bir tehdit ile karşı karşıyayız" dedi. Putin, "ABD'nin duruşunda değişiklik varsa ne olduğunu bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Putin, "Ukrayna NATO'ya herhangi bir şekilde katılmaya hazır değil" vurgusunu da yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Güvenlik Konseyi toplantısında, NATO ve AB'ye taleplerini ilettiklerini belirtti. Sergey Lavrov, "NATO, 'Açık Kapı' politikası nedeniyle talepleri reddetti" sözlerini kullandı.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

Batı ile güvenlik konusunda görüşmelerde bazı ilerlemeler mevcut.

NATO büyük ihtimalle ABD'nin tutumuna göre ne yapacağına karar verecek.

Hem NATO hem de ABD'ye güvenlik taahhütleri ile ilgili hassasiyetlerimizi defalarca ilettik.

ABD'li mevkidaşım ile 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşeceğiz.

Donetsk ve Lugansk'in tanınması konusunda bugün karar vereceğim.

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