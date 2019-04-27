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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İdlib açıklaması: Askeri operasyon bugün uygun değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de askeri operasyon için, 'Ben bunu göz ardı etmiyorum. Fakat Suriyeli dostlarımızla birlikte, insani durumu göz önüne alarak bunun bugün uygun olmadığını düşünüyoruz.' dedi.

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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Çin'in başkenti Pekin'de "Bir Kuşak, Bir Yol" konferansından sonra düzenlediği basın toplantısında, Suriye ve Ukrayna meseleleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İdlib'deki gruplara yönelik askeri operasyon ile ilgili olarak Putin, "Ben bunu göz ardı etmiyorum. Fakat Suriyeli dostlarımızla birlikte, insani durumu göz önüne alarak bunun bugün uygun olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye’de Anayasa Komitesi’nin kurulmasını muhalif gruplarının yavaşlattığını öne süren Putin, "Tüm muhalif gruplarla çalışacağız. Sabırla, ısrarla, bu komitenin oluşturulması için çaba edeceğiz. Çünkü bu, siyasi sürecin başlangıcı için temel olarak düşünülebilir." diye konuştu.

"TEK ÇÖZÜM YOLU, MİNSK ANLAŞAMASI"

Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerinin galibi Vladimir Zelenskiy ile görüşme ihtimaliyle ilgili olarak Putin, "İleride bir görüşmemiz olursa, müzakerelere başlarsak, ben bunu göz ardı etmiyorum. İlk önce Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmanın sonlandırılmasını konuşmamız gerekecek. Minsk anlaşmalarının uygulanması, tek çözüm yoludur." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukraynalıların kendi devlet başkanından Donbas sorunun çözmesini beklediğini sözlerine ekledi.

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