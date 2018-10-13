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Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin: Avrupa Konseyi'nden çıkabiliriz

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin “Bu böyle devam ederse elbette, Avrupa Konseyi’nden çekilmeyi değerlendirebiliriz” açıklamasını yaptı.

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Volodin, katıldğı Rusya 1 televizyonu programında, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çekilebileceğini belirterek “Bu böyle devam ederse elbette,  Avrupa Konseyi’nden çekilmeyi değerlendirebiliriz” dedi

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin sonbahar oturumu sırasında, Rusya'nın Haziran 2019'a kadar Avrupa Konseyi bütçesine katkı payı ödemeye başlamaması durumunda, örgütün bakanlık komitesinin bu ülkeyi üye ülkeler listesinden çıkarmak zorunda kalacağını söyledi.

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili pozisyonunu yıl sonuna kadar belirleyeceğine vurgu yaparak şçyle konuştu: “Ocak ayında ya çalışmaya devam etmek için bir yazı göndereceğiz ya da devam etme başvurusunda bulunmayıp başka çözümler bakacağız.”

(Sputnik)

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