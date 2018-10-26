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Rusya Dışişleri : NATO tatbikatları durumu zorlaştırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi Departmanı, NATO´nun Kuzey Avrupa´daki tatbikatlarının, 'Rusya karşıtı amaçları' olduğunu ileri sürerek, bunların bölgede askeri ve siyasi durumun zorlaştırdığı uyarısı yaptı.

  • DHA
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 NATO'nun Kuzey Avrupa Tatbikatları, 31 ülkeden 50 bin asker, 250 uçak ve 65 geminin katılımıyla, 25 Ekim´de Norveç´te başladı ve 7 Kasım´da sona erecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkelerin karada, denizde ve havada, ayrıca siber alanda savunma ve daha da önemlisi saldırı operasyonları geliştirdiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "NATO temsilcileri ve üyeleri bu askeri aktiviteyi her ne kadar savunma amaçlı olarak göstermeye çalışsalar da, bunun Rusya karşıtı olduğu ortada. Tatbikat çerçevesinde NATO´lu askeri uzmanlar Rusya´yı kısıtlamaya ilişkin son çalışmalarını pratikte test edecekler" denildi. Bakanlık, tatbikatlarla ilişkin sunulan bilginin Moskova´nın endişelerini gidermediğini belirterek, "Son anda askerlerin sayısının 50 bine çıkması dikkate alınınca endişemiz daha da artıyor. Ayrıca bazı etkinliklerin Rusya sınırına 200 kilometre uzaklıkta gerçekleşmesini de görmezden gelemeyiz" dedi.

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