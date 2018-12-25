Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: Libya seçimlerinde Seyful İslam Kaddafi'yi destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Libya'nın eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyful İslam Kaddafi hakkında, "Libya'nın siyasi geleceğinde bir rolü olmalı." ifadelerini kullandı.

Rus basınında yer alan bilgiye göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Seyful İslam Kaddafi'nin temsilcisinden teslim aldığı mektubun ardından yaptığı açıklamada, "Seyful İslam Kaddafi ile sürekli irtibat halindeyiz. Kendisinin Libya'nın siyasi geleceğinde rolü olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

2019'un başlarında Libya'da gerçekleştirilecek seçimlerde uluslararası arena içerisinde oğul Kaddafi'yi destekleyen tek ve en önemli ülke olan Rusya, Kaddafi'nin seçimlere girmesini desteklediğini defaatle açıklamıştı.