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Dünya

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısından sürpriz Erbil ziyareti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

AA29.01.2020  16:37 - Güncelleme: 29.01.2020  16:37

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani, Erbil'e sürpriz ziyaret düzenleyen Bogdanov, beraberindeki Rus Gazprom şirketi temsilcileri ve diplomatlarla başkanlık konutunda bir araya geldi.

Irak'ın bölgesel ve uluslararası tarafların çatışma sahasına dönüşmemesi gerektiğine vurgu yapan Barzani ile Bogdanov, gerginliğin düşürülmesi için atılacak adımları masaya yatırdı.

Basına kapalı görüşmede IKBY Başkanı ve Rus yetkili, Irak'ta yeni başbakanın belirlenmesi girişimleri, hükümet karşıtı gösteriler, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar ve Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasındaki dayanışma konularını ele aldı.

Barzani ve Bogdanov, ayrıca Suriye'nin durumu, Rusya'nın oradaki rolü, Suriye'deki Kürt sorunu ve ülkedeki Kürtlerin geleceğini de konuştu.

ABD ve İran arasında yaklaşık bir ay önce başlayan gerilimin ardından Irak'ı ziyaret eden ilk Rus yetkili olan Bugdanov'un Bağdat'a uğramaması ise dikkati çekti.

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